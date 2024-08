Nakon Oluje

Još jedan vrući tjedan, dok su neki palili šume, drugi su zapalili do Knina, a treći su imali ustaški dernek u Imotskom. Reakcije pljušte na sve strane, neki bi ih kažnjavali, dok drugi ne bi. Treći kažu da ih puste dok se skuplja dovoljno novca za novi kanader. No, politički karakter pjevanja takvih pjesama je neupitan. No, pređimo mi na bitnije teme. Sve je skuplje, osim onoga što nije, a i to što nije nije dovoljno jeftino s obzirom na prosječna primanja.