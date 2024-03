Šetnja Šumom Striborovom

U spotu Do they know it’s Europe Komičara za svjetski mir Hrvatsku je predstavio dvojac News Bara. “Sjećaš li se Luka i češnjaka, kravata i kockastih barjaka, Tesla i ličko rukovanje, kava do podne, popodne, koza, kuna, leopard… Otkud sad leopard? Mi nemamo leoparda. Jer Europa je div, a Hrvatska gnom, tako će biti s njom. Sami smo svi, sami, sami smo svi, sami…”, glase stihovi. Jutarnji