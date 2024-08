Rijeke kojima struji novac

Ma koliko ogladnio prosječni europski potrošač i dalje drži do svog izgleda i mirisa. Po kojom cijeni? U Italiji modna industrija je 1980. godine odvajala za plaće radnika 62 posto bruto proizvoda, u 2012. godini tek 52 posto. Plaće radniku pokrivaju tek dvije trećine realnih mjesečnih životnih potreba, sindikalna prava svedena su na nulu, a radi se u prosjeku daleko više od zajamčenih osam sati na dan. U biti cijela je talijanska tekstilna industrija doživjela proces “kinezizacije”, sa standardima Dalekog istoka uvedenim na talijansko tržište rada. Sve je to moguće jer je moć sindikata teško nagrižena, kako piše Novi list, a bez jakog sindikata pravna država je mrtvo slovo na papiru, barem je to jasno, ili nije? Novi list