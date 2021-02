Rješenje za škotski soj nije cijepljenje već odcjepljenje

U tijeku svađe po pitanju referenduma o neovisnosti, Škotska šalje poruku britanskoj vladi – uz škotsku zastavu, zastava Europske unije neprestano visi na zgradama lokalne vlade, no ne i britanska zastava. Od brexita, Škotska više nije dio Europske unije, no i dalje je dio Ujedinjenog Kraljevstva. 2014. godine, tanka većina građana izglasala je ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu. U to vrijeme, međutim, Velika Britanija je još bila članica EU. Sturgeon tvrdi da je izlazak Britanije iz EU promijenio uvjete. Na referendumu za brexit 2016. godine, Škotska je jasno glasovala za ostanak u EU. London odbacuje novi referendum, no ankete su pokazale da većina Škota mjesecima s naklonošću gleda na nezavisnost od Britanije. Jutarnji list