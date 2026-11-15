Free wellness

U slovenskoj Dolenjskoj, kod sela Grič pri Klevevžu i deset minuta od Šmarjeških Toplica, nalazi se Klevevška toplica – besplatni prirodni kameni bazen uz potok Radulju. Za razliku od klasičnih toplica, ovdje nema uređenih kompleksa ni ležaljki, već samo topla voda usred šume temperature između 21 i 25 °C (najčešće oko 24 °C). Posebno je privlačan zimi kada se iznad vode diže para, pa je preporučljivo ponijeti toplu odjeću ili deku. U blizini se mogu razgledati napušteni mlin, dvorac Klevevž i brdo Homec, a iz Zagreba se stiže autocestom preko izlaza Kronovo (uz e-vinjetu). tportal