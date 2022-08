Ma mora postojati rješenje

Ovdje je riječ o klubu koji je postao čak pozornica i za mlade i starije gradske jazzere. Na pozornici KCM su imali i ad hoc sessione, isprobavali su se projekti i bendovi u nastajanju. Bila je to prava početna točka te scene proteklih godina, jer u tom malom koncertnom prostoru kad dođe i dvadesetak ljudi, on nije prazan i stvori se neka atmosfera. Koliko je samo tribina tamo održano, čak je i izložbena galerija aktivirana u gornjem prostoru koji nema valjda ni 20 kvadratnih metara. I cijela ta stvar je išla čistom voljom, ‘na mišiće’ kako običavamo reći. U petak 12. kolovoza su mediji brujali o međunarodnom Danu mladih, u smislu ima li za njih nade ovdje, obzirom da uglavnom pakiraju kofere i odlaze. Tri dana kasnije s obavijesti da se Kulturni centar Mesnička gasi, dolazi tako još jedno objašnjenje na temu ‘ima li nade’, jer mladi i njihov način života, zabave i kreativnosti (opet) dobivaju izgon iz centra glavnog grada. Ravno do dna