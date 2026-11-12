Svijet pod povećalom

Objavljeni su finalisti ovogodišnjeg natječaja Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), na koji je pristiglo rekordnih 15.388 fotografija. U jedanaest kategorija, od kukaca i podvodnog svijeta do intimnih pejzaža, stručni žiri izdvojio je kadrove koji otkrivaju skrivene detalje prirode. Među istaknutim radovima nalaze se pčela prekrivena kapljicama kiše, osa koja nosi paraliziranog pauka, majčinski nagon vučjeg pauka te neobičan prizor ptice koja kopa nos morskom slonu. Natjecanje još jednom slavi tehničku izvrsnost, strpljenje fotografa i nevidljiva čuda mikrosvijeta koja nas okružuju. PetaPixel