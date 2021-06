Nismo sitan kusur

Milanović je jučer zaprijetio jer u dokumentu nije bilo spomena Daytonskog sporazuma i konstitutivnosti triju naroda BiH. “Neke zemlje ne žele da se u završnoj deklaraciji summita NATO-a u Bruxellesu spominju Daytonski ugovor i konstitutivnost triju naroda, no Hrvatska za tako nešto neće dati suglasnost”, izjavio je jučer predsjednik države Zoran Milanović i zaprijetio da će Hrvatska blokirati deklaraciju ako se u njoj ne spomene Daytonski sporazum. “Nazvao me glavni tajnik jučer oko 15 sati i sve je riješeno u pola minute. To je mala stvar za ovaj summit, ali za nas je to Big foot, saskvoč”, rekao je Milanović na summitu NATO-a u Bruxellesu. (Index) Milanović je diskretno slavodobitan ali se kladimo da gori od želje reći da poslušni Plenković na tome ne bi inzistirao. (Bigfoot, još nazivan Sasquatch, je veliko, majmunoliko stvorenje koje navodno luta u divljinama SAD)

“Naš” član predsjedništva BiH Željko Komšić je jučer predviđao: “Zbog forsiranja prevladanog etničkog koncepta konstitutivnosti naroda, Hrvatska dolazi u sukob s NATO-om. Teško da jedna Hrvatska može zaustaviti ono što je interes NATO-a, k tome zalažući se za ono što nisu NATO i EU standardi.”