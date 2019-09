Od 1972. godine divlje pčele u SAD-u smanjile su se za 80 posto, a domaće pčele za 60 posto. Pčele oprašuju 60 posto opskrbe hranom, a kad bi nestale, došlo bi do ekonomske i prehrambene katastrofe. Albert Einstein rekao je da su pčele indikatorska vrsta – “kada bi one nestale čovjek bi imao samo četiri godine života”. Toga se biolozi danas boje, napominje Kenneth Eade, autor knjige “Bless the Bees: The Pending Extinction of our Pollinators and What You Can Do to Stop It”.