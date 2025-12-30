Država otvara novčanik - samo dođite i uzmite

Državni proračun za 2026. donosi snažno povećanje socijalnih izdvajanja, s fokusom na umirovljenike, obitelji s djecom i ranjive skupine. Za mirovine je osigurana dodatna milijarda eura, uz cilj prosječne mirovine od 800 eura. Uvodi se univerzalni dječji doplatak od 110 eura po djetetu, jačaju demografske mjere i socijalne naknade, a rastu i plaće u javnom sektoru. Država širi i potpore za stanovanje te zaštitu od energetskog siromaštva. Poslovni