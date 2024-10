Svoj mir zato ću naći, živjet za ljubav, postati jači

U posljednjih deset godina prosječnja dob liječenih ovisnika povećala se za osam godina, a sve je manje onih koji prvi put ulaze u tretman, navodi se u HZJZ-ovu Izvješću o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2023. Eksperimentiranje s drogama počinje u dobi od oko 16 godina, no najmlađi liječeni ovisnik imao je 13, a najstariji čak 72 godine. S uzimanjem heroina prosječno se počinje s 20 godina, a prođe i 11 godina od tada do javljanja na tretman zbog ovisnosti. Kanabis je najzastupljenija ilegalna droga, a na drugom mjestu je kokain. No na liječenje dolaze najviše heroinski ovisnici (69,6 posto). HRT