Dobre, stare cigle

U svijetu je krajem 2022. godine bilo 5,4 milijardi pretplatnika mobilne telefonije, a do 2030. bit će ih oko 6,4 milijarde, procjenjuje globalno udruženje mobilne industrije GSMA u povodu obilježavanja 50 godina od prvog poziva mobilnim telefonom. Prvi poziv mobilnim telefonom obavio je 3. travnja 1973. inženjer i izumitelj Marty Cooper i to s ulica New Yorka, s pomoću telefona koji je bio težak oko jedan kilogram i s trajanjem baterije od 25 minuta. Coopera se naziva ocem mobitela jer je svoj pionirski rad s timom u tvrtki Motorola usmjerio na razvoj komercijalnih mobilnih telefona DynaTAC 8000X, u poznatom obliku cigle i to desetak godina nakon što je 1973. prototip korišten za prvi poziv. Taj telefon prodavan je za oko 4.000 dolara. N1