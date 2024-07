Kao da su prespavali 10 dana

Naime, ako scrollate do 1582. godine primijetit ćete da nakon 4. listopada slijedi 15. listopad, umjesto 5. Također, možete uočiti da fali deset dana u sredini tog mjeseca. Ne, to nije bug na uređaju, tih 10 dana nije ni postojalo, piše IFLScience. Katolička crkva usvojila je gregorijanski kalendar u listopadu 1582. Prije toga, većina Europe koristila je julijanski kalendar, koji je uveo Julije Cezar 45. godine pr. Krista. Prema julijanskom kalendaru dodaje se dan u kalendarsku godinu svake četiri godine, a prema gregorijanskom se čini isto, osim ako je godina djeljiva sa 100, a nije djeljiva s 400. Zvuči kao vrlo mala razlika, ali to je bila velika stvar za Katoličku crkvu jer je utjecalo na vrijeme Uskrsa. N1