Možda saznaju zašto smo tako... polarizirani

Lansiranje će biti obavljeno raketom Falcon 9 s Floride, a četveročlana će civilna posada biti smještena u kapsulu Crew Dragon, s poznatom “osmatračnicom”, velikom prozirnom kupolom na njezinom vrhu. Takva je kapsula debitirala u također civilnoj misiji Inspiration4, obavljenoj 2021. godine. Dragon će orbitirati oko Zemlje na visini od 425 do 450 kilometara, tamo će se zadržati tri do pet dana, za koje će vrijeme posada moći promatrati, snimati i proučavati sjeverni i južni pol Zemlje. Posada imati zadatak snimati pojavu slabo istraženog, neobičnog atmosferskog svjetlećeg fenomena poznatoga kao STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), koji se pojavljuje u obliku ružičasto-zelenih linija na noćnom nebu. Uz to, odrađivat će i određene znanstvene zadatke za SpaceX. Bug