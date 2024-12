The kids aren't alright

Dječja psihijatrica Katarina Dodig Ćurković nakon zagrebačke tragedije kazala je u razgovoru za Novi list kako smo se očito samo pravili da smo bolji od njih od zemalja u kojima su se slične tragedije dogodile i da smo se nadali da se to kod nas nikad neće dogoditi. Radim ovo 25 godina i dođe mi da kažem ekipi koja govori kako su to izolirani slučajevi – da konačno upitaju ljude u sustavu, u socijali, policiji, zdravstvu i drugdje, s čim se mi nosimo i koje su naše mogućnosti da išta djelujemo. Oduzeli su nam sva prava i doista je ovo, nažalost, bilo pitanje dana. Policija je upravo rekla kako nisu iznenađeni, a moram vam reći i kako ja uopće nisam iznenađena što se to dogodilo. Ovo je totalno izmaklo kontroli. Taj permisivni stil odgoja djece ja zovem – društveno prešutno prihvaćeno i odobreno zapuštanje djece, odgojno i pedagoški. tportal