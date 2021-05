Neymar je promašio. PSG je svejedno pobijedio Brest sa 2-0 u posljednjem kolu francuskog prvenstva, ali su na kraju bogati i favorizirani ostali bez naslova.

Neymar misses a crucial penalty as PSG fight for the title.. pic.twitter.com/4aV6AhIzCY

— The Old Onion Bag (@TheOldOnionBag_) May 23, 2021