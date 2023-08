Ja ću tebi ovo, ti ćeš meni ono

Prema Afričkom centru za strateške studije, koji djeluje u okviru američkog Ministarstva obrane, nakon državnog udara u Burkini Faso 2022. na proruskim Telegram-kanalima predlagan je Niger kao buduća meta. Ta je država bila jedna od posljednjih prozapadnih zemalja u Sahelu. Iako je šef Wagnera Jevgenij Prigožin pozdravio puč u Nigeru, on nije potvrdio da je u to umiješana njegova organizacija. Rusija bi novom režimu mogla pomoći i „na području sigurnosti”, što je eufemizam za koji bi Niger, jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta, skupo plaćao Wagnerove usluge, eventualno podmirujući svoje obveze i prirodnim resursima npr. uranijem, kao što to čine Srednjoafrička Republika i Mali. Iako nema konkretnih dokaza da su Wagnerovi plaćenici već u zemlji, analitičarka Pokalova vjeruje kako je Niger „dovoljno važan” za ruskog predsjednika Vladimira Putina da bi on podržao slanje boraca u tu zemlju. Deutsche Welle