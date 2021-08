Zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti od sutra je na snazi posebna regulacija prometa u Zagrebu koja će potrajati sve do 4. kolovoza. Zabranjen će biti promet Sarajevskom cestom od Vatikanske do Mosta mladosti, preko mosta i Držićevom odvijat će se samo jednim trakom, Vukovarska ulica bit će zatvorena od Držićeve do Nove ceste, kao i Miramarska od Mihanoviće do Čazmanske te Savska od Tratinske do Slavonske avenije. Ovdje MUP-ova mapa [pdf] preusmjerenja. Jutarnji