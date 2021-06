Zanimanje: Pain in the ass

“Postoji u zadnje vrijeme trend napada na novinarke i novinare jer se osvijestilo da oni imaju moć. Dugo vremena se nije shvatila jedna stvar – najmoćniji ljudi na svijetu se boje samo novinara i novinarki. To je posebnost novinarske struke, no novinari sami po sebi nemaju moć. Vi ste moja moć ili moć građana. Vaša funkcija je da gnjavite, da budete pain in the ass, da malo hvalite. Kod nas je zaista, po mome sudu, tako da se rijetko hvale neke stvari. Kritika znači vrednovanje, kritika je i reći da ste brilijantni, to mnogi zaboravljaju… N1