Zelena energija

Put do vlastite solarne elektrane može se podijeliti u pet koraka. Prvi je prikupljanje informacija koje su potrebne za donošenje odluke o ulaganju – poput uvjeta koje je potrebno zadovoljiti i procjene potrebnog ulaganja. Kada se odlučite na realizaciju, slijedi izrada glavnog elektrotehničkog projekta kojim će se odrediti tehničke specifikacije elektrane koja će najbolje odgovarati potrebama kućanstva. Po izradi glavnog projekta slijedi provjera mogućnosti spajanja na mrežu koja se vrši predajom zahtjeva lokalnoj ispostavi HEP ODS-a. Nakon dobivanja dozvole za spajanje na mrežu slijedi ugradnja solarne elektrane. Na kraju, lokalnoj ispostavi HEP ODS-a potrebno je poslati zahtjev za puštanje solarne elektrane u pogon. Rok za dozvolu za puštanje elektrane u trajni pogon iznosi do 30 radnih dana, no može trajati i duže. Nakon odobrenja puštanja u trajni pogon, sa željenim opskrbljivačem sklapa se ugovor o otkupu električne energije. Slobodna Dalmacija