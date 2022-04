Priča za laku noć

Vjerojatno ste se zapitali kako je moguće da ruski generali i vojnici čine te užase u Ukrajini. Kakvi su to ljudi? Što im je u glavama? I kako im je to usađeno? Pa evo kako. Index prenosi u cijelosti pojašnjenje doktrine denacifikacije Ukrajine koju je objavila ruska državna agencija RIA Novosti:

Ratne zločince i aktivne naciste treba primjereno i eksponencijalno kažnjavati. Mora se provesti totalna lustracija. Sve organizacije koje su se vezale za praksu nacizma treba likvidirati i zabraniti. No, osim državnog vodstva, kriv je i značajan dio narodne mase, koji su pasivni nacisti, sudionici nacizma. Podržavali su i povlađivali nacističkoj vlasti. Pravedno kažnjavanje ovog dijela stanovništva moguće je provesti kao neizbježne teškoće pravednog rata protiv nacističkog sustava, vođenog što opreznije i razboritije u odnosu na civile. Dodatna denacifikacija te mase stanovništva sastoji se u preodgoju, što se postiže ideološkom represijom (suzbijanjem) nacističkih stavova i strogom cenzurom, ne samo u političkoj sferi nego i nužno u sferi kulture i obrazovanja… (ima još dosta toga, Index)