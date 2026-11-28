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Putovanje kroz crvotočinu moglo bi trajati samo šest dana i bez raketnog pogona, ali postoji ogroman uvjet
Fizičar Mauricio Cataldo izračunao je kako bi čovjek mogao sigurno proći kroz crvotočinu za svega 6,1 dan, bez potrebe za raketnim pogonom. U njegovu modelu, putnik bi slobodno padao privučen gravitacijom – ubrzao bi do 66 posto brzine svjetlosti na ulazu te sigurno usporio na izlazu. Kako bi se izbjeglo smrtonosno rastezanje tijela (špagetizacija), otvor crvotočine morao bi biti širi od Jupitera. Međutim, najveća je prepreka što bi održavanje takvog prolaza zahtijevalo golemu količinu nepoznate, egzotične materije jednake masi čak 45.000 Sunaca, pa cijeli scenarij zasad ostaje isključivo u domeni teorije. Index