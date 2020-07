Obiteljski Hotel Morenia ALL INCLUSIVE Resort 3* i Ponuda dana nude Vam 2, 3 ili 7 noćenja za 2 osobe i 2 djece do 8 godina uz mnoštvo zabavnih i sportskih sadržaja od 1.989 kn! Ponuda uključuje 2,3 ili 7 noćenja za 2 osobe i 2 djece do 8 godina uz ALL INCLUSIVE uslugu u Standard sobi (2+0) ili Comfort sobi (2+1) sa balkonom u Hotelu Morenia All Inclusive Resort 3*, buffet doručak, ručak i večera s uključenim pićima uz obroke, poslijepodnevni slatki ili slani snack uz kavu, čaj, kekse, slatkiše, grickalice (16-17h), neograničena konzumacija pića na all inclusive baru uz vanjske bazene od 09-23h

– korištenje 3 vanjska bazena: infinity, fun i dječji bazen, uslugu dječjeg kluba za djecu mlađeg uzrasta do 6 god. uz nadzor animatora, uslugu dječje igraonice za djecu starijeg uzrasta od 6 god. Opširnije na Ponudi dana.