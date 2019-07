Rade Šerbedžija intervju: Vjerujem da Plenković čini sve što je u njegovoj moći, ali upada u stupce užasnog stanja ove zemlje

“…o zlatnoj mitološkoj prošlosti, o srednjovekovnom srpskom carstvu, koja je bila proizvod romantičarskih iluzija… To je jedan psihički entitet koji lebdi u Srbiji od početka 19. veka do danas” – kaže pisac i kolumnista Basara u intervjuu al Jazeeri. Za drugi važan dio srpskog identiteta, jezik, koji je krenuo od Vuka Stefanovića Karaždića kaže – “ne može se pisati tako fonetski niti se jezik može graditi od prostog naroda. Jezik se uzima od prostog naroda pa ga elite nadograđuju. Ono što je Vuk politički i ideološki uradio je loše jer je on ‘mudrost’ tog naroda proglasio kao vrhunac misli. Učeni ljudi ima da uče od naroda a ne obrnuto i onda smo dobili da ne znamo ni ko pije ni ko plaća”.