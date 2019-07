Rade Šerbedžija: O ribici i morskom psu

Već neko vrijeme snimam filmove. Posložio sam si cijeli život za to. Nisam se ženio, nemam djece. To je bilo moje vrijeme za snimanje filmova. Vrlo sam sretan i zahvalan što sam bio u mogućnosti raditi na visokoj razini jer je to luksuz koji većina filmaša, barem u Hollywoodu, nema. I sada tomu dolazi kraj. Želim biti u mogućnosti raditi druge stvari. Većina redatelja nema karijeru od 30 godina. Dao sam sve što mogu na ovoj razini, a druga razina me ne zanima. Druga razina bi bila, OK, dobro, ne moram se više truditi da mi svaki film bude remek-djelo za sva vremena. To se počinje dešavati u u trećem činu mnogih režiserskih karijera i radije ne bih to. Više mi se sviđa da sam izaberem svoj kraj. Quentin Taratntino (56) u intervjuu za Time