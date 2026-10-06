'Yugodno putovanje'

Film se otvara arhivskim snimkama koje daju kratak i efektan pregled povijesti proizvodnje Yuga i njegove američke sudbine, ali sadrže i faktografsku grešku u Grujićevom komentaru da su se, nakon Moskve i Los Angelesa, na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. prvi put na istom mjestu okupili Sovjetski Savez i Amerika. Tu grešku nije naodmet spomenuti jer sugerira stanovitu Grujićevu površnost, a stanovita površnost obilježava čitav film. Naime, Grujić neće puno, a kamoli pomno istraživati povijest Yuga u Americi i njegovu propast, nego mu je, dojam je, znatno važnija/interesantnija bila avantura povezivanja američke istočne i zapadne obale, što je jedna od ključnih točaka američke mitologije. “Yugo ide u Ameriku” film je ceste u kojem se dugo putuje automobilom i na tom putu susreću razni, više ili manje zanimljivi ljudi, a sadrži i reportažne trenutke… Damir Radić za Novosti.