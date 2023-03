Budi kao Del Boy

Nasuprot lika koga je tumačio u “Mućkama” David je u stvarnosti vrlo skroman čovek. Sir David Jason odbio je svojevremeno najveću ponudu u istoriji britanskih rijalitija. Producentima šoua je rekao da se u paralelnoj ulici od ulice gde se nalazi njihova kuća, nalazi sirotište i da slobodno taj novac proslede tamo. Međutim to nije on ispričao, već jedan od ljudi koji je izašao iz te producentske kuće. On je samo izjavio: “Danas živimo u drugačijem svetu, u kojem su slava i novac najvažniji. Ja sam postao glumac jer je to bilo ono čime želim da se bavim. Želeo sam da budem uspešan, a ne slavan i bogat, a to nije isto. Ljudi to danas poistovećuju. Nemojte da počinjem o platama na BBC-ju. Nikada nismo bili deo prve lige. Sitkomi su uvek bili siromašni rođak zabavnog televizijskog programa, bez obzira na to koliko su popularni. Tako da sam uvek stajao čvrsto na zemlji i radio svoj posao.” Facebook