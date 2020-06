“Formalni razlog podizanja kredita je bio kašnjenje plaćanja velikih dobavljača od šest mjeseci. Mi nemamo službeno koliko Todorić kasni, niti mogu reći što znamo neslužbeno, jer nas može tužiti. Ako on ne plati, a dužničko-vlasnički aranžman dođe na naplatu – tu nema puno filozofije, gubi 90 posto vlasništva i to će postati vlasništvo kreditora. On je tempiran na polovicu 2018. godine i vjerujem da će Todorić riješiti do tada, ne vjerujem da će to riskirati”, rekao je Frenki Laušić iz Slobodne Dalmacije u emisiji Točka na tjedan N1 televizije o problemima Agrokora.