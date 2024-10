Bio je i ostao svoj

Šuvar je naročito inzistirao na statistici, bio je zaljubljenik u brojke, bio je velikog pamćenja, imao je kristalnu memoriju. Bio je otvoren čovjek, ali nije bio naročito ugodan za suradnju. Ali nas je ipak sve spajao, napravio je cijelu jednu mrežu istraživača iz različitih struka iz kojeg je nastala sociologija prostora. Kad je s dolaskom tuđmanizma na površinu isplivao sav onaj talog polukriminalnog i kriminalnog tipa, a nakon rata se to samo uvećalo, Šuvar je pokušavao naći saveznike za novu političku borbu. Šuvar je u to vrijeme prošao lošije, vjerojatno i zato jer se nije htio adaptirati novom režimu, prkosno je odgovarao kad su ga u ljeto 1990. Vladimir Šeks & co. smjenjivali u Saboru s mjesta potpredsjednika tada još uvijek postojeće Jugoslavije, pa je zbog svega toga platio dodatnu cijenu tog svog inaćenja. Bio je čak i fizički napadan, a njegova principijelnost i nekorumpiranost bila je rijetkost i njegovo je političko ponašanje kao takvo bilo neadaptabilno u novom poretku. O novoj biografskoj knjizi govori sam autor, novinar i publicist Rade Dragojević za tportal.