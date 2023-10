Ista metoda, brži postupak

Posebna vrsta celofana, prozirne folije načinjene od celuloznih nanovlakana, može, promjenom boje, detektirati koji se plinovi nalaze u zraku. Ništa novog – osim tehnologije. Umjesto lakmus-papirom ili smjesom indikatora koji imaju određenu boju za svaku vrijednost pH, kemičar se danas služi pH-metrom, elektrokemijskim uređajem koji je zahvaljujući napretku elektronike postao tako malen da se može staviti u džep. Umjesto da vozač puše u staklenu cijev, iz čije se boje – nastale kemijskm reakcijom – potom vidi je li ili nije nešto popio, danas za to služe elektronički uređaji, koji detektiraju alkohol na temelju specifične apsorpcije infracrvenog zračenja. No, to i nije najnovija stvar. Kod nove vrste alkotesta pri izlaganju od jedne sekunde treba, primjerice samo 0,48 sekundi da se povrati stara boja ako ima 100 % alkohola u zraku (ili nedajbože u dahu), no 1,24 sekunde ako ga ima 60 %, a čak 8,36 sekunde ako ga uopće nema. Nenad Raos za Bug.