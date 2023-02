Što ima novo u prošlosti?

Tu se ne misli na genetski kod i DNA, već na ono što je zajedničko svemu što živi i što je živjelo na našem planetu. Jasno je da je genski kôd nekoć, u osvit života, morao biti mnogo jednostavniji. I evo odgovora: u početku se proteini nisu sastojali od 20 nego samo od četiri aminokiseline, a genska šifra nije imala 48, nego samo četiri znaka. To bi značilo da je postepeno evoluirao do onog današnjeg, iako na mnoga pitanja što se sve odvijalo u tom procesu i dalje ne postoji odgovor. No, zato postoji teorija „zamrznutog slučaja“ (freeze-accident theory) koja kaže da su se promjene dogodile slučajno, a onda su se očuvale jer su se pokazale uspješnima u vječnoj borbi za očuvanje vrste. Zakoni evolucije (slučajne mutacije plus prirodna selekcija) vrijedili su i u ona davna vremena kada život još nije bio život. Nenad Raos za Bug.