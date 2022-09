Smanjiti kiselost organizma, ali na drugi način

Ona se prodaje kao lijek za sve bolesti jer – zna se – acidoza je opasna, a – i to se zna – svaka se kiselina može neutralizirati lužinom, alkalijom, bazom. Tzv. „čudesna voda“, koja se prodaje kao lijek za sve nije ništa drugo nego vrlo razrijeđena otopina sode bikarbone (NaHCO 3 ) i vodenog stakla (Na 2 SiO 3 ). Voda je, kažu, zdrava jer je alkalna, a alkalna je zato što ima pH veći od 8,8. No kemija kaže i nešto drugo. Kiselost otopine sama po sebi ne znači ništa. U litri ljekovite vode od aktivnih tvari nalazi se samo soda bikarbona, no nema je više nego što bi stalo stalo na vrh noža (u čajnu žličicu stane oko tri grama). Drugim riječima, žličica sode bikarbone zamjenjuje 30 litara čudotvorne vode. A još je bolje, umjesto sumnjivih proizvoda, jesti – sir. Nenad Raos sa znanstvene perspektive o prevari na tržištu dodataka prehrani, za Bug.