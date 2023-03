"Istočno od raja"?

U užem izboru novog slogana Hrvatske turističke zajednice bili su i slogani ‘Croatia, state of mind’, ‘Life by Croatia’ te ‘Croatia, take me everywhere’, objavio je sinoć RTL. Slogan “Full of life” popularan je među automobilima pa ga je nekada koristio Chevrolet Spark, a danas Mitshubishi Pajero, a, suprotno onome što tvrdi HTZ, korišten je i za promociju turizma. Njime se reklamira turistička zajednica kanadske provincije British Columbia, a slogan je prigrlio i veliki američki hotel i kasino Mohegan Sun, piše Index.