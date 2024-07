Krov nad glavom leti u nebo

Prosječne tražene cijene najma stanova tijekom ožujka su, prema podacima oglasnika Crozilla.com bile nešto više no mjesec ranije. Dok su u gradovima na moru poput Opatije, Splita, Rijeke ili Zadra cijene najma stanova između 20 i 100 kvadrata na mjesečnoj razini porasle, u Zagrebu su zabilježene nešto niže vrijednosti. Stanovi za najam, površina od 20 do 40 metara četvornih, oglašavani su po prosječnim cijenama od oko 290 eura. U Zadru je njihova mjesečna najamnina u prosjeku iznosila 236 eura, a u Zagrebu 352 eura. Porast cijena je zabilježen u Splitu gdje su najamnine bile 4,1 posto više no mjesec ranije, te su iznosile 328 eura, dok su u Zagrebu pale za 3,8 posto. Slobodna,