Cijena jednodnevnog izleta bez noćenja - između 11 i 15 tisuća kuna

Zbog velikog interesa navijača za četvrtfinalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatske i Brazila, putničke agencije uvode čarter-letove prema Dohi te se očekuje da će navijača biti znatno više nego dosad. “Osim za Dohu odnosno Katar, raste potražnja i za Dubaijem, odakle se kombiniraju letovi prema Dohi”, kaže za Hinu predsjednik UHPA-e (Udruge hrvatskih putničkih agencija) Tomislav Fain. Za čartere kojima će letjeti na četvrtfinalnu utakmicu i nazad (let, transferi do stadiona i od njega te pratnja na putu, bez noćenja) navijači, kako kaže Fain, moraju izdvojiti od oko 11 do oko 15 tisuća kuna, a potražnja je nakon pobjede Hrvatske nad Japanom pojačana. Inače, dvokrevetna soba u Dohi mogla se naći i za oko 300 eura po osobi po danu. Index