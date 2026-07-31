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Svaki rat je u startu poraz za sve
Rat dronom, dug prirodi: Tisuće tona optičkih vlakana pustoše ukrajinski okoliš
Upotreba FPV-dronova upravljanih optičkim vlaknima u Ukrajini stvorila je novu, dotad neviđenu vrstu ekološkog onečišćenja. Tanke, prozirne niti otporne na ometanje nakon napada ostaju u prirodi, prekrivajući šume i polja poput goleme paukove mreže. Procjenjuje se da se u ratnoj zoni već nakupilo na tisuće tona tog materijala. Vlakna su izrađena od organskog stakla i PFAS kemikalija kojima trebaju stoljeća za razgradnju. Osim što već sada djeluju kao smrtonosne zamke za ptice, njihovim raspadanjem prijeti opasnost od masovnog oslobađanja mikroplastike koja trajno truje tlo, vode i hranidbeni lanac. Jutarnji