Kriza? Kakva kriza?

Axel Augustin iz Textile Footwear Clothing Trade Association (BTE) kaže da trgovine orijentirane na imućnije kupce trenutno stoje puno bolje od konkurencije. Puno je ljudi koji ni sada ne moraju paziti na svoj novac. Gerd Müller-Thomkins iz Njemačkog modnog instituta (DMI) primjećuje “ekstremnu polarizaciju” tržišta kada je riječ o modi. “Za neke važi ‘što skuplje to bolje‘, a za druge ‘što jeftinije to bolje’. Ali sredina nestaje”, rekao je on nedavno na sajmu mode u Düsseldorfu. Prodaja luksuzne robe koncerna LVMH porasla je za 28 posto na godišnjoj razini, a u prvih šest mjeseci ove godine na gotovo 37 milijardi eura. Operativna dobit porasla je za 34 posto na više od 10 milijardi eura. Konkurenti poput Keringa, Hermesa i Prade također su zabilježili dvoznamenkasti rast prodaje i dobiti. Deutsche Welle