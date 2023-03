Sad sve napokon ima smisla

Pac-Man, jedan od najpoznatijih likova iz video igara svih vremena danas slavi svoj 35.rođendan! Ovoga ljeta upravo će on biti jedan od glavnih likova u nadolazećoj akcijskoj komediji Pikseli pa se studio Sony Pictures pridružuje u globalnoj rođendanskoj proslavi, koja se obilježava u gradovima diljem svijeta.

Akcijska komedija Pikseli u svjetska i domaća kina stiže 23. srpnja. Kao klinci u 80-im godinama prošlog stoljeća, Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) i Eddie „The Fire Blaster“ Plant (Peter Dinklage) tisućama puta spašavali su svijet – u video igricama koje su plaćali 25 centi po igri. Sada će morati spasiti svijet u stvarnom životu. Nakon što intergalatički vanzemaljci potpuno pogrešno protumače primjere arkadnih video igara kao objavu rata, oni napadnu Zemlju koristeći video igrice kao modele za svoje napade. Američki predsjednik Cooper prisiljen je pozvati svoje stare prijatelje, a ujedno i stručnjake u video igrama kako bi pokušali spasiti svijet prije nego ga unište Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Centipede i Space Invaders. U njihovoj bitci pridružit će im se i poručnica Violet Van Patten (Michelle Monaghan), specijalistica za nabavku jedinstvenih oružja kakva su igračima potrebna da bi porazili izvanzemaljce.

Filmofili diljem svijeta mogu se pridružiti rođendanskom slavlju Pac-Mana na Facebook stranici Facebook.com/PixelsMovie na kojoj mogu gledati i dijeliti najsvježiju kino najavu za film te saznati sve novosti o mobilnoj igri Pixels Defense koju je razvila kompanija Bandai Namco Entertainment America Inc., a koja će u sebi sadržavati Pac-Mana i ostale likove iz filma.

Jučer se u Tokiju – gradu u kojem je Pac-Man rođen – tamošnji obožavatelji ušli su u Guinnessovu knjigu rekorda na način da su načinili najvećeg Pac-Mana ikada napravljenog od ljudi. Događaj se odvio na poznatom Tokyo Toweru, a cijelu ceremoniju vodio je glumac Shingo Yanagisawa i popularna komičarka i senzacija s društvenih mreža Naomi Watanabe.

Njih dvoje pridružili su se stotinama filmofila u pokušaju kreiranja najvećeg Pac-Mana koji je ikada bio sačinjen samo od ljudi.

U Chicagu, profesor Toru Iwatani (kreator Pac-Mana) i Bandai Namco Entertainment Inc. nalazit će se na Levelu 257 – potpuno novom restoranu i zgradi u kojoj se nalaze razne zabavne igre koju je izgradila tvrtka Namco USA Inc. po uzoru na Pac-Mana. Tamo će se danas u razdoblju od 19 sati do ponoći održati poseban događaj u stilu 80-ih, a koji će uključivati VIP goste iz svijeta video igara, besplatno igranje igrica uključujući i mogućnost igranja legendarnog 255. i 256. nivoa Pac-Mana, Pac-Manovu rođendansku tortu, izvedbu uživo hit pjesme „Pac-Man Fever“ iz 1982. godine autora Jerryja Bucknera iz skupine Buckner & Garcia te osobno pojavljivanje Pac-Mana! Slavlje će se nastaviti i sljedećeg dana uz panele organizirane povodom rođendanskog slavlja, opcije za fotografiranje, nagrade i natjecanja u igrama uz mogućnost igranja protiv legendarnog „gamera“ Billa Michella, prvu osobu u povijesti koja je uspjela postići „savršen rezultat“ na Pac-Manu.

Diljem Sjeverne Amerike Pac-Manov rođendan bit će proslavljen na čak 75 različitih lokacija, dok će u Velikoj Britaniji Pac-Man svoj rođendan proslaviti na zbilja jedinstven način – on će, naime, biti lansiran u svemir. Posebna GoPro kamera zabilježit će njegovo putovanje. U Španjolskoj će se četiri najveće tamošnje YouTube zvijezde natjecati u igri Pac-Man. Tijekom igranja njihovi vjerni obožavatelji pratit će ih uživo i preko interneta pa bi se ta brojka mogla popeti i na 21 milijun gledatelja. I konačno u Parizu, točnije u Roland Garrosu biti će organizirano posebno fotografiranje sa Serenom Williams (koja nastupa u „cameo“ ulozi u filmu), a koja će poslati vlastitu čestitku Pac-Manu.

Voditelj marketinga i svjetske kino distribucije za Sony Pictures Josh Greenstein je ovom prilikom izjavio: „Pac-Man je jedan od najprepoznatljivijih likova iz video igrara ikada i željeli smo biti uz njega dok slavi 35. rođendan. Prije nego što ćemo ga po prvi puta vidjeti na kino platnima diljem svijeta, pridružit ćemo mu se u rođendanskom slavlju diljem svijeta. Uzbuđeni smo da je upravo Pac-Man dio našeg filma i jedva čekamo da s publikom u svijetu podijelimo njegova glumačka dostignuća.“

Kreator Pac-Mana, profesor Toru Iwatani nadodao je: „Teško je vjerovati da je prošlo već 35 godina otkad smo stvorili Pac-Mana. Bilo je vrlo uzbudljivo gledati kako ga svijet prihvaća kao jednog od svojih stanovnika. Poput drugih kreatora i mi smo željeli stvoriti nešto trajno, ali Pac-Man je nadišao sva naša očekivanja. Također sam izrazito ponosan što upravo Pac-Man igra jednu od glavnih uloga u nadolazećem filmu PIKSELI – specijalni efekti ogromnog Pac-Mana u New Yorku će biti spektakularni i nešto što nikad prije nije viđeno na velikom platnu. Moja rođendanska želja je da Pac-Man nastavi uveseljavati ljude diljem svijeta.“

Film je režirao Chris Columbus. Scenarij su napisali Tim Herlihy i Timothy Dowling na temelju kratke priče autora Patricka Jeana. Film su producirali Adam Sandler, Chris Columbus, Mark Radcliffe i Allen Covert.