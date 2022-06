Think positive

Mala djeca – mala briga, velika djeca – velika briga. A isto je tako i s troškovima, kako djeci raste broj postola, raste i veličina teća u kuhinji. Djeca su veliki belaj, stavit ih na prave noge posao je koji nema cijenu, ali bogme se ne može ni s praznim takujinom. Na jedno dobro stavljeno dijete do njegove 18 godine valja istresti brat bratu oko pola milijuna kuna! A zakonodac je propisao obvezno uzdržavanje do 26. godine, što trošak povećava za dodatnih dvjesto tisuća. Podignete li dvoje djece do njihove 26. godine, potrošili ste gotovo milijun i po kuna, piše Slobodna.