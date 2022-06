Dijalozi s vlasti ipak su bili jednosmjerni

Glazbeni i kazališni kritičar, esejist, scenarist, autor reklamnih slogana, profesor na Akademiji za kazalište, film i televiziju, režiser i kolumnist, te jedna je od svestranijih ličnosti hrvatske društvene scene – Zvonimir Berković, umro je u Zagrebu na današnji dan 2009. godine. Premda je tekstovima u svojim posljednjim godinama utirao put pametnijem, tolerantnijem i poštenijem društvu, umorio se i razočarao da njegovi tekstovi nisu imali prevelikog utjecaja na društvenu klimu. Upravo je nevjerojatno do koje se mjere to što sam pisao ignoriralo. Sve komplimente koje sam dobivao ticale su se mog stila, a ne sadržaja. Za Tuđmanove vlasti bilo mi je zapravo mnogo lakše – činilo mi se da on čita moje kolumne i da se barem ljuti. Počeo sam pisati ‘Pisma vlasti’, a tema je uvijek bila ista – Hrvatska. I adresa je uvijek bila ista, i upozorenja da je opasno tako se poigravati s hrvatskom sudbinom. Nacional