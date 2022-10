Čovjek si? Klikni sve slike koje prikazuju semafore

Botovi su simpatični i još uvijek začudni, no vrijeme je da se odmaknemo od nekritičnog hypea i pogledamo u oči stvarnim ekonomskim interesima zbog kojih su izmišljeni. Sadašnji i budući botovi mogu biti prijateljski, kul, ozbiljni, pronicljivi, pa čak i bezobrazni i samosvjesni, ali ne postoji Iskreni Bot, koji će vam reći tko stoji iza njega. Zato što u krajnosti ne postoji botovo “ja”, nego samo kompanija, s tko zna kojim dionicima, možda registiranim na Panami, koja marljivo bilježi sve vaše upite, rezonira How We Get To Next.