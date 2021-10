Dobri stari rock

‘Početak i kraj’ nije album artističke akrobacije, to je album zbog kojeg se voli rock and roll, album koji spaja srodne duše, album koji svijetli obraz starijoj generaciji, ali ne navodi mlađe da na njega gledaju posprdno kao na neku okaminu prošlih vremena. Da se razumijemo, stilski to jest “okamina”, ali izuzetno živahna, komunikativna i puna duše, pa je prvenstveno sve to skupa oživljavanje jedne drevne vještine (rock and rolla) u njenom najljepšem sjaju u ovom trenutku. Jer nije rock and roll samo ono što zvuči kao rock and roll, već to mora imati i smisla. Ravnododna…