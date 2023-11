'Ja sad znam kako je ići na Hauserov koncert. I znam što se događa u krematorijima'

U srijedu 25.10. prvo sam otišla na prosvjed podrške Palestini a onda sjela u taksi i zamolila vozača da me odveze u Arenu. Bilo mi je vruće i poželjela sam da sam obukla više prirodnih materijala. Sjedili smo zbijeni jedni uz druge, a ipak sam željela voditi bilješke. Morala sam naći način da to radim diskretno, jer nisam htjela da mi netko nepristojno gleda u mobitel, kao što sam ja gledala gospodinu kraj sebe. Odjednom su se sva svjetla u dvorani ugasila i samo je stejdž zablistao. Na njemu su bili razni glazbenici, ali ne i Hauser. On se pojavio na ogromnom video wallu. Dok je Hauser svirao, snimljeni Hauser također je svirao, ali drugi čelo i u drugom outfitu. Hauser je izgledao kao da stvarno uživa iako nisam mogla precizno locirati izvor njegova užitka. Poslušno sam pljeskala nakon svake pjesme jer je dio mene htio da bude zadovoljan. Svi smo bili užasno, užasno, užasno heteroseksualni. Lana Pukanić za Kulturpunkt.