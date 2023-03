Treba nam lex Dinamo

Niti je povijesna Skupština, a pogotovo nije Mamićev kraj. I svejedno je kako će ovo završiti ako prvi uvjet na pregovorima ne bude kraj okupacije i potpuno ukidanje hibridnog modela GNK Dinamo, udruge građana koja je desetljećima funkcionirala kao privatan biznis i poligon za bogaćenje jedne obitelji. Zdravko Mamić falsificirao je povijest kluba koji je simbol jednog grada i to je toliko tragično da je danas učlanjenje u Dinamo borba za zdrav razum, a ne pitanje navijačke pripadnosti. Ovo su ključni trenuci kad politika pokazuje je li joj stalo do resora kojim se hvali ili su u pravu kad im govore da se samo dolaze naslikavati. Najveća je floskula da se politika ne smije miješati u sport, ona jedina može i mora riješiti ovo što je Mamiću omogućila, mora vratiti Dinamu dug i konačno odgovoriti na ključna pitanja: što je Dinamo i čiji je to klub. Dea Redžić za Večernji