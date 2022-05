Bunt-aranžman na jugu i istoku Europe '80-ih

Jugoslavija je s obzirom na rock bila najliberalnija među socijalističkim zemljama. Posebno u usporedbi sa Sovjetskim Savezom u kojem su vlasti na rock reagirale represivno različitim dekretima i zabranama, DDR-om u kojem je punk bio ilegalan do kraja 1980-ih i Čehoslovačkom u kojoj su rock glazbenici koji su htjeli javno nastupati morali položiti prekvalifikacijski ispit koji je uključivao i poznavanje marksizma i lenjinizma, a borba protiv punka bila je prioritet tajne policije. (…) U Rusiji prije Gorbačovljeve ere počela je nicati impresivna scena, i to ondje gdje bismo to najmanje očekivali. Izolirani sibirski industrijski gradovi koje su gradili zatvorenici gulaga, udaljeni tisućama kilometara istočno od Moskve, u ’80-ima postali su epicentri sovjetske postpunk scene. Janka Djagileva pripadala je sibirskoj underground postpunk sceni, a u svojoj je glazbi kombinirala punkersku žestinu i kontemplaciju prisutnu u tradicionalnoj ruskoj glazbi. Novosti