Zimmer frei u dominaciji

Sve dok nam turizam drži glavu iznad vode, a drži još od postpandemijskih vremena, nitko se ne bavi pitanjima o tome je li turizam kakav nam se događa (a događa nam se inercijom, jer… sunce, more i to),) ono što nam stvarno treba ili bi možda netko njime trebao upravljati. Rentijerski je model turizma zemlju doveo do točke opasnosti od monokulture što ugrožava i nas i sve oko nas. Kada gledamo cjelokupnu turističku godinu, od početka siječnja, onda je 2024. objektivno dobra godina. Treba, kažu stručnjaci, definirati set mjera za razvoj malih obiteljskih i sličnih hotela te daljnje upravljanje i razvoj privatnoga smještaja, riješiti oporezivanje rentne pozicije kampova i definirati model za prerastanje kampova u kompleksnije proizvode, sveobuhvatno adresirati problematiku hotelskoga sektora… a posebno treba početi upravljati prostorom, smatraju stručnjaci. Lider