Brzi i žestoki

Srpski post-punk trio Repetitor ide na europsku turneju na kojoj će u travnju proći Mađarsku, Poljsku, Njemačku, Nizozemsku, Belgiju, Švicarsku, Austriju i Sloveniju, dok će na ljeto održati četiri koncerta u Hrvatskoj. Bend promovira svoj novi album ‘Gde ćeš’ kojeg je objavio Moonlee Records prošlog listopada.

“Zbog njih ćete se ponovno zaljubiti u gitarski rock, oni su najbolji gitarski bend na planeti danas. Oni su Nirvana za 21. stoljeće koji su došli da spase rock”, kaže Louder Than War pohvalno o njima.

Raspored koncerata:

8.4.2017 @ Beograd, Božidarac (RS)

10.4.2017 @ Szeged, Grand Café Vármúzeum (HU)

11.4.2017 @ Budapest, Instant (HU)

12.4.2017 @ Krakow, Klub Re (PL)

13.4.2017 @ Poznan, Meskalina (PL)

14.4.2017 @ Berlin, Kantine am Berghain (DE)

15.4.2017 @ Hamburg, Westwerk (DE)

16.4.2017 @ Groningen, De Spieghel (NL)

18.4.2017 @ Aalst, Cosa Nostra (BE)

20.4.2017 @ Amsterdam, OT301 (NL)

21.4.2017 @ Leiden, De WW (NL)

22.4.2017 @ Rotterdam, Worm (NL)

24.4.2017 @ Bremen, Schwankhalle (DE)

25.4.2017 @ Oberhausen, Druckluft (DE)

26.4.2017 @ Schaffhausen, Tap Tab (CH)

27.4.2017 @ Munchen, Glockenbachwerkstatt (DE)

28.4.2017 @ Vienna, Fluc (AT)

29.4.2017 @ Maribor, MC Pekarna (SI)

5.5.2017. @ Rdeča Ostriga, Škofja Loka (SI)

6.6.2017. @ Zabok, ZCUK Regenerator (HR)

20.6.2017. @ Zagreb, Inmusic Festival (HR)

3.8.2017. @ Orahovica, Ferragosto Jam #10 (HR)

18.8.2017. @ Hum na Sutli, Hoomstock (HR)