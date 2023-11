Pogon na mržnju

Teroristički napadi u Parizu, već drugi put u samo jednoj kalendarskoj godini, snažno su ojačali razvoj kolektivnog straha u Europi. No niti zbrajajući sve terorističke napade u Europi od kraja Drugog svjetskog rata do danas terorizam ne bi trebao predstavljati za prosječnog Europljana gotovo nikakvu brigu. Dovoljno je analizirati Eurostatovu statistiku o glavnim uzrocima smrti u EU kako bi se u to uvjerili. Usprkos toj činjenici, razlog velikog straha koji nastaje nakon terorističkih napada vezan je više uz glamuroznost, brutalnost, nepredvidivost i medijskom izvještavanju događaja, nego li uz realnu statističku mogućnost da i sami budemo žrtve napada. H-alter