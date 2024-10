Sad možemo odahnuti

Uzrok je prirodan. Naime, bušite li kroz smrznuto tlo u ovoj regiji, doći ćete do debelog sloja permafrosta – trajnog leda. U “sendviču” između tla i permafrosta leže neobična, metar debela jezerca vrlo slane vode poznata kao kriopegi, ispod kojih se nalaze kristalizirane čvrste tvari, tzv. metan-vode, koje se održavaju stabilnima zahvaljujući visokom tlaku i niskoj temperaturi. Istraživači su otkrili da su više temperature i duža ljeta posljednjih desetljeća doveli do odmrzavanja sloja tla do sve većih dubina. Njihovi rezultati pokazuju da kada otapanje dosegne kriopeg, pritisak dodane otopljene vode tjera otvaranje pukotina u tlu iznad. Nove pukotine stvaraju nagli pad tlaka, što destabilizira metan hidrat i oslobađa eksplozivni mjehurić plina metana. Index