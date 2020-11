Ne dao bog većeg zla

Ako se budemo ponašali u skladu s mjerama održavanja distance i nošenja maski i ako se pridržavamo preventivnih mjera, do proljeća ćemo preko cjepiva doći do veće ili kompletne kontrole širenja ovog virusa te ćemo se sljedeće godine vraćati u normalan život, najvjerojatnije do kraja 2021. U 2022. ući ćemo sa snažnijim, optimističnijim i hrabrijim pristupom – rekao je optimistično Ivan Đikić. No, trenutno je zabrinut – što će se dogoditi s brojem hospitaliziranih i brojem umrlih do kaja studenog u Hrvatskoj?